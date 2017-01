Loja de conveniência em Costa Rica é furtada e bandidos levam dinheiro, chocolate e cigarros

Na manhã dessa quinta-feira a Polícia Civil de Costa Rica atendeu um caso de furto a Loja de Conveniência Campo City, localizado rua Tocantins, bairro Vila Alvorada próximo ao Auto Posto Costa Rica.

De acordo com Boletim de Ocorrência prestado pelo proprietário do local, Lucas Garcia Dutra da Costa, na quarta-feira(4) a noite, ao abrir o estabelecimento nesta quinta feira, notou que alguns indivíduos tinham invadido a Conveniência pela janela, forçaram a porta e violaram a caixa registradora. No total, foram levados R$50 em moedas, além de chocolates e maços de cigarros.

O proprietário informou ainda que a Conveniência tinha câmeras de seguranças mas os bandidos desligaram a energia antes de invadir o local.

A Polícia Civil foi acionada e o local foi preservado para perícias. Foram coletadas digitais dos suspeitos que ficaram marcadas na loja.

Até o momento ninguém foi preso.

Fonte: MS TODO DIA

