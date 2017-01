Horóscopo do Dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Dia em que receberá o auxílio de pessoas de posição superior. Sua moral deverá ser exaltada, bem como suas qualidades mentais e profissionais. Todavia, cuide bem do seu dinheiro e fale somente a verdade.

TOURO A influência astral lhe propicia feliz contatos com os pais, filhos, parentes e com pessoas de sua alta estima. Procure também, levar a uma palavra amiga aos mais necessitados, lhes transmitindo mais otimismo e confiança.

GÊMEOS Dia benéfico. Favorabilidade em tudo o que pretenda realizar. Faça deste dia, um marco de esperanças, otimismo e felicidade. Procure vivê-lo intensamente. Ideal para o amor. Seu lado intelectual estará ainda mais apurado.

CANCER Mais disposição para pensar em novas empresas ou especulações. Você sentirá uma forte necessidade de expressar suas ideias e projetos, e o intercâmbio social com novas pessoas, poderá fazer com que consiga atingir tudo o que deseja.

LEÃO Dia em que pela influência e colaboração dos amigos, vizinhos e dos superiores poderá realizar seus desejos. Muita coisa melhorará consideravelmente no que diz respeito às finanças. Cuide da saúde.

VIRGEM Influxos astrais excelentes para tratar de negócios novos. Submeta-se a testes psicológicos, aprimore seus conhecimentos porque a continuidade de Saturno lhe favorece. Ótimo para associação, para mudar de emprego se o atual não o satisfaz.

LIBRA Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar vantagens reais. Evite depender dos demais tomando suas próprias iniciativas. Até o meio dia estará no melhor período para apostar nos jogos ou loterias.

ESCORPIÃO Cuidado com disputas com a justiça. Não realize novos negócios, tome muito cuidado com acidentes e procure precaver-se contra os inimigos ocultos. Êxito no ocultismo. Os astros estão enviando boas vibrações.

SAGITÁRIO É um dos dias mais negativos para assumir compromissos importantes, as assinaturas de papéis que possam comprometê-lo. Cuide da sua saúde. Emanações de sentimentos de amor e comunhão, refinamento dos gostos artísticos e atração pelo sexo oposto.

CAPRICÓRNIO Período de máximo desenvolvimento dos relacionamentos íntimos. A reflexão a respeito da sua maneira de agir tenderá a trazer maior harmonia, se bem que uma maneira diferente daquela imaginada por você.

AQUÁRIO Ainda um período de disposição favorável e conciliatório nos assuntos amorosos, nas associações e no relacionamento humano. Algumas surpresas no ambiente de trabalho poderão quebrar seu ritmo e prejudicá-lo.

PEIXES A lua favorecerá a vida amorosa, as atividades criativas e as artes. Sentimentos fortes, e sintonia afetiva com a pessoa amada, permitirão um perfeito entendimento, com a possibilidade de surgirem novos planos para os dois.

