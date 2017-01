Hoje tem Helton Rodrigues e Henrique no Barzinho Oriental

O Barzinho Oriental começa o ano de 2017 presenteando seus clientes com uma grande a atração, o show da dupla Helton Rodrigues e Henrique. A dupla se apresenta hoje, a partir das 21 horas.

E ainda na noite desta quinta-feira tem já a tradicional promoção da Quinta do Peixinho Frito no Barzinho Oriental, onde as porções do cardápio N° 02 até a 12 sai por R$25.99.

Traga a sua família e amigos para participar desta grande noite.

O Barzinho Oriental está localizado na Avenida Oito em frente à Praça 23 Outubro, e conta com um cardápio com mais de 100 (cem) tipos de porções como, por exemplo, carnes de rã e jacaré, também porções de peixes e várias opções da deliciosa culinária japonesa.

O Barzinho Oriental tem um ambiente agradável e um atendimento de primeira e todos os dias tem promoções para seus clientes.

