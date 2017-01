Filho da professora Estela Sálvia morreu afogado no Paraná

O Alex Monteiro dos Santos de 17 anos, filho da professora da rede municipal de Chapadão do Sul Estela Sálvia Santos, morreu afogado no interior do Paraná, na cidade de Pato Bragado.

Veja na integra a matéria do site Marechal News

O Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi acionado, , para atender a uma vítima de afogamento, no Lago Municipal em Pato Bragado.

Segundo informações, alguns jovens estavam brincando no lago, em determinado momento um deles jogou o chinelo do jovem identificado como sendo, o adolescente Alex Monteiro dos Santos de 17 anos, ele pulou no lago para buscar o seu chinelo e não voltou mais, acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros foi até o lago Municipal, mas chegando ao local, o adolescente já estava em óbito.

O local onde o adolescente Alex morreu afogado tem aproximadamente 3 metros de profundidade.

O IML de Toledo foi acionado para fazer a remoção do corpo de Alex Monteiro de 17 anos, para realização de necropsia.

Alex Monteiro dos Santos era morador de Pato Bragado.

Além do IML de Toledo, a Policia Militar de Pato Bragado e Investigadores da Polícia Civil estiveram no local do afogamento.

