Confirmado shows com as duplas Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano para 47° Expo Cassilândia

O Sindicato Rural de Cassilândia juntamente com a Prates & Prates, a anunciaram as duas primeiras atrações para a 47° Expo Cassilândia que acontece nos dias 26 a 30 de julho de 2017, os shows das duplas Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano. As duplas são umas que mais fazem sucesso no Brasil e tem uma agenda cheia de shows.

A parceria entre o Sindicato Rural de Cassilândia e a Prates & Prates, vai para quarto ano de sucesso, que já trouxeram grandes shows, como Jorge & Matheus recentemente Wesley Safadão.

Henrique & Juliano

Henrique & Juliano, irmãos que cantam desde criança com incentivo do pai que sempre os apoiou no gosto dos dois filhos pela música sertaneja. Influenciado pelo sucesso da dupla João Paulo e Daniel, esses meninos que nasceram na pequena cidade de Palmeirópolis no Estado do Tocantins começaram a se apresentar nas rádios do município, chegando até a se apresentar para um grande público interpretando e dublando os sucessos da banda “Mamonas Assassinas”, sucesso em todo Brasil na década de 90. Em 2012 se mudaram para Goiânia e entraram para o casting da Workshow, a partir daí as coisas começara a deslanchar.

Henrique & Juliano se destacaram no cenário nacional em 2013, quando lançaram seu primeiro DVD, de lá saíram sucessos, como “Mistura louca”, “Recaídas” e principalmente “Tô valendo nada”, que foi uma das músicas de maior destaque daquele ano.

Henrique e Juliano, escolheram o nordeste para comemorar o sucesso e agradecer o público com um grande presente: A gravação ultimo DVD, Novas Histórias Ao Vivo em Recife. Alí nasceram sucessos como “Na Hora da Raiva”, “Como É Que A Gente Fica”, “Nada, Nada” e “Flor E O Beija-Flor”. Que figuraram entre as mais tocadas do ano e continuam batendo recordes no Rádio e na Web.

Repetindo a receita dos anos anteriores a dupla Henrique e Juliano, continua no topo das paradas de sucesso, alcançando marcas como mais de 2 bilhões de visualizações e 3 milhões de inscritos no canal oficial do youtube. Músicas em novelas e coletâneas de sucesso, multidões acompanhando a dupla nos shows e nos Festejas e muitas novidades que ainda estão por vir

Zé Neto & Cristiano

Zé Neto & Cristiano foram criados na zona rural e foi lá que a música começou a fazer

história na vida dos artistas. Sob influência Zé Neto desde criança esteve envolvido com

a música sertaneja, já Cristiano começou carreira na música gospel.

José Toscano Martins Neto (Zé Neto) sempre esteve envolvido com a música sertaneja raiz, influenciado pela família e tendo como referência duplas como João Paulo & Daniel, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo, Zé Neto enxergava em cada canção um estilo de vida a ser seguido.

Irineu Táparo Vaccari (Cristiano) entrou no mundo da música através da igreja, desde criança sempre fez parte corais.

Os dois nasceram em São José do Rio Preto e moram no mesmo bairro desde criança. Em 2011 Zé Neto e Cristiano se juntam na parceria pela busca de um mesmo sonho, cantar.

Dos barzinhos aos grandes palcos, Zé Neto & Cristiano assinaram no início de 2014 com a WorkShow, escritório de agenciamento artístico que tem em seu cast Henrique & Juliano, Marcos & Fernando, Maiara & Maraísa e Marília Mendonça.

Sob os cuidados do empresário musical Wander de Oliveira, os sertanejos seguem os mesmos passos que a dupla que “arrastam multidões”, padrinhos de Zé Neto & Cristiano.

Em maio de 2016 a dupla gravou o primeiro DVD da carreira, São José do Rio Preto-SP foi palco de um mega show que contou com a participação de Henrique & Juliano, Humberto & Ronaldo e Marília Mendonça.

“Um sonho somente vira realidade se a gente levanta e corre atrás!” Zé Neto & Cristiano.

Fonte: O Correio News e Site das duplas

Comentários