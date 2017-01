Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana explica a Tânia a situação que viveu em Morro Branco. Toninho se irrita com Bárbara. Tânia conversa com Sula. Jéssica e Martinha fazem o teste de gravidez. Clara se hospeda no hostel e Rômulo se preocupa. Nanda consola Jéssica. Bárbara se vangloria para Tita sobre a descoberta do segredo de Joana. Sula e Damiana temem a viagem para o Rio de Janeiro. Joana confirma que Toninho tem culpa pelo que aconteceu com ela no Ceará. Caio conta para Ricardo que Tânia irá com ele na viagem. Bárbara ameaça espalhar o segredo de Joana na academia.

SOL NASCENTE

Ana Clara ajuda Carol a fazer um álbum para a filha. Vittorio se surpreende com Milena. Mesquita leva flores para Loretta. Ralf pede para Milena não se separar dele. Alice tem um pressentimento com Mario e Tanaka se preocupa. Mario e Tato repassam o plano para resgatar a família de Wagner. César tenta conter a euforia depois de ouvir Damasceno afirmar que Massao é o responsável pela explosão nas traineiras. Alice revela para Mario o resultado da investigação de Damasceno, mas ele não acredita. César questiona João Amaro sobre Mario. Mocinha e César supervisionam as obras para a construção do cassino. Lenita procura a enfermeira da maternidade onde deu à luz sua filha. Alice se preocupa com Mario. Ralf se aconselha com Patrick. Mario dá início a seu plano.

ROCK STORY

Yasmin chega antes de Diana ao quarto do irmão e esconde Stefany no armário. Nicolau pede desculpas ao pai. Daniel avisa a Gui que o Juiz marcou a audiência para o divórcio. Diana pede a Vanessa que providencie seu vestido de casamento. Léo entrega o convite de casamento para Lázaro. Diana lembra de seu relacionamento com Gui. Gui comenta com Júlia que desconfia que Eva esteja com algum problema. Haroldo afirma a Nicolau que ele deve contar com seus pais. Zac não aceita as desculpas de Yasmin. Diana gosta da casa que Léo pretende alugar. Gui vai com Zac e os integrantes da banda para um festival em Conservatória. Marisa fica frustrada porque Nicolau não se despediu dela. Diana tenta convencer Gordo de que Laila está com ele por interesse. Lorena destrata Alex. Chiara avisa a Diana que não irá morar com ela e Léo. Lázaro confessa a Néia que ama Diana. Alex, embriagado, insulta Júlia e depois a beija, pensando em Lorena.

A LEI DO AMOR

Ciro manda Magnólia se esconder de Beth. Vitória e Augusto ouvem a conversa dos dois. Tião sofre com a ausência da família. Ana Luiza se preocupa com a possibilidade de Vitória interferir na investigação contra Ciro. Magnólia sofre por causa de Ciro. Sílvia não gosta de saber que o filho está com Beth. Tião dá novas ordens para Valdir. Yara vê Misael e Flávia juntos e tem uma crise de ciúmes. Bruno pensa em Jéssica. Salete se declara para Gustavo. Ciro garante para Beth que eles fugirão juntos. Pedro reclama do comportamento de Vitória. Gustavo se despede de Suely. Salete encontra o bilhete de Gustavo. Magnólia pede o apartamento de Gigi emprestado. Mileide invade o SPA à procura de Sansão. Hércules fica inseguro com a ausência de Luciane em seu comício. Flávia se penaliza com o estado de Salete. Pedro revela a Fausto que foi Magnólia, ao lado de Ciro ou Tião, quem encomendou os atentados contra ele. Magnólia vê Fausto de pé.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Os agentes informam a Olga que José e sua família foram assassinados cinco anos atrás, Olga não compreende a informação, se altera e reclama com os agentes. Rômulo aproveita a confusão e escapa. Fora da residência Chavero, Patrício se preocupa ao ver que os agentes não saíram com Rômulo. Por rádio, os agentes informam que Rômulo escapou e pedem reforços. Olga se dá conta que por toda vida viveu sendo enganada por Rômulo. Rômulo pede a Marco que lhe consiga uma ajuda. Marco fala por telefone com um juiz. Aurora lhe toma o telefone. Eles discutem e decidem terminar seu casamento. Marco volta a se comunicar com o juiz. Julieta diz a Regina que o juiz Corona é quem está cuidando do caso de Edmundo. Olga, desesperada, quebra um espelho com as próprias mãos e fica sangrando. Consuelo lê uma revista para Inácio e pede que ele desperte. Ela o beija e Inácio move um dedo. Consuelo se alegra ao ver Inácio despertar. Marco informa Rômulo que não conseguiu apoio. Aurora expulsa Marco de sua casa. Na casa de Flor, Rômulo busca abrigo. Flor ouve pela televisão que estão procurando Rômulo. Ele a surpreende e Flor grita por ajuda. Rômulo cobre o rosto de Flor com uma almofada e a asfixia até que ela perca os sentidos. O advogado Torijas diz a Tonho que deveria eliminar Edmundo se quer que o ajudem. Na casa Chavero, Consuelo e Inácio se reconciliam. Edmundo diz a Regina que a única testemunha que pode ajudá-lo é Zaida.

A GATA

Paulo diz a Esmeralda que ela precisa consultar um médico e solucionar seus problemas. Esmeralda responde que sua vida tem sido muito complicada, por isso sua única vontade é ficar em paz com seus filhos, sem problemas ou brigas. Paulo se encanta com a maneira de Esmeralda defender seus filhos e a diz que lhe inspira muita ternura. Xavier vai à casa de Vick para saber se tem alguma notícia de Paulo. Ele questiona se ela acredita na possibilidade de Paulo e Esmeralda estarem juntos. Edgar se surpreende e diz que não sabia que Esmeralda era tão importante pra ele. Xavier responde que ama Esmeralda e vai lutar para ganhar seu amor. O advogado Osório diz ao Silencioso que conseguiu a liberdade de Inês e que Esmeralda sonhava com a liberdade da ?irmã?. Silencioso responde que Esmeralda não vai aparecer até que se resolva o caso de seus filhos, mas que Dona Rita ficará extremamente feliz com essa notícia. Edgar diz a Xavier que ele não é bem vindo em sua casa. Vick, chorando, diz a Edgar que acreditou que Xavier havia esquecido Esmeralda. Xavier pergunta a Mariano se sabe onde Esmeralda e Paulo estão. Mariano responde que não faz ideia. Xavier diz que seguirá procurando Esmeralda.

CARINHA DE ANJO

Gustavo e Dr. André tentam ajudar Cecília a encontrar uma casa para que a irmã da noviça tenha onde morar. Vitor convida todos para a festa de inauguração de sua nova casa. Dulce Maria sonha com a mãe, Tereza, que conversa com ela. Solange começa a trabalhar na casa de Vitor. Flávio rouba computadores de um colégio para vender e conseguir dinheiro de maneira fácil. Gustavo diz que quer conversar com Nicole assim que ela voltar. O médico Jairo com quem Nicole estava tendo um caso descobre que ela está noiva e não quer mais vê-la. Nicole telefona para Gustavo e pede um alto valor em dinheiro para pagar o hospital. A polícia investida quem roubou os computadores do colégio.

NOVELA DA BAND

EZEL

Serdar consegue descobrir o local onde Ezel morava no passado. Meliá pede que Ezel conte a verdade para Mert. Tefo consegue roubar a carteira de Serdar e conta para Ezel que Serdar é o pai de Eysan. Kamil volta a viver com a família.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Catarina não aceita a comida que Osório tenta forçá-la a comer. Ela é acorrentada e fica desesperada. Osório tenta pegá-la a força. Kamau chega e manda que largue Catarina e diz que voltou para acabar com ele. Loreto encara Miguel ainda preso e diz que nada munda em relação a situação de Juliana, que ela é escrava e pertence ao comendador e que Miguel deve entregá-la ou também será condenado à morte. Maria Isabel entra, agitada, perguntando o que está acontecendo. Loreto explica os crimes que Almeida cometeu e Maria Isabel fica satisfeita. Ela diz que, com a ausência da mãe, de Teresa e Leôncio ainda criança, seria a responsável por responder tudo o que diz respeito ao Engenho do Sol, incluindo os escravos. Miguel pergunta onde Maria Isabel quer chegar. Maria Isabel diz que Juliana pertence a ela e que ele precisa voltar logo. Miguel diz que jamais ficará com ela. Maria Isabel interrompe e revela que não quer nada com Miguel, que ele não merece seu amor. Maria Isabel exige a Loreto que Miguel entregue Juliana ou seja condenado à morte.

A TERRA PROMETIDA

Em Jerusalém, Ula trabalha na taberna de Lina. Mireu elogia a beleza da ex rainha de Ai. O oficial do rei avisa sobre a destruição de Ai. Elói lamenta a ausência de Ioná. O rei Adonizedeque diz estar preparado para guerrear contra os hebreus e manda Abul fazer contatos com os reinados vizinhos. Josué fala para os guerreiros que a jornada ainda não terminou. Mireu consegue agradar Úrsula, a filha mimada do rei Adonizedeque. Calebe e Noemi devolvem o punhal dado por Laís. Enciumada, a moça ficar remoendo o ódio. Salmon e Josué anunciam seus casamentos com Raabe e Aruna. Furiosa, Samara chora e diz já saber como se vingar. Ioná diz aceitar morar com Elói. Elias tenta amparar Jéssica. Mara tenta impedir a filha de abandonar sua tenda, mas Ioná se mostra decidida. Descontrolada, Jéssica segue chorando, tropeça e acaba caindo em um riacho. Samara procura Quemuel e diz que ele precisa impedir o casamento de Aruna e Josué. A vilã ameaça o próprio pai e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

