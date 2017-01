Com gol do sul-chapadense, chapecoense tem a sua primeira vitória na copinha

Com um gol do sul-chapadense, Vinicius Locatelli, que é chamado de Vini,(foto) a equipe da Chape, venceu a primeira na copinha.

Em Porto Feliz, a equipe catarinense venceu o Sampaio Corrêa por 4 a 2 em duelo válido pelo grupo 14.

Pato, aos 11 do primeiro tempo, abriu o placar para a Chapecoense. Logo no início da etapa final, Weslei empatou para o time do Maranhão.

Lima, aos 20 do segundo tempo, e Luquinhas, aos 29, voltaram a colocar os catarinenses à frente do placar. Lentine diminuiu para o Sampaio Corrêa aos 36, e Vini ( Vinicius Locatelli) deu números finais nos acréscimos.

A Chapecoense agora tem 3 pontos e é a segunda colocada do grupo, atrás do Nova Iguaçu-RJ.

No sábado, a Chape enfrenta o Desportivo Brasil-SP, que também tem 3 pontos, para definir uma vaga na segunda fase.

espn.uol

