Após violência doméstica, jovem ameaça se matar e PM é acionada

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22 horas desta quarta-feira (04), para atender um caso de violência doméstica onde o autor ameaçou tirar a própria vida, na região central de Costa Rica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa, de 18 anos, foi quem acionou os policiais e relatou que ambos tiveram uma discussão, momento em que a mesma pegou um aparelho de som automotivo do carro do casal e arremessou no chão.

O jovem então pegou a vítima pelo braço e causou um arranhão em seu rosto; em seguida se apossou de uma faca e foi para os fundos da residência dizendo que iria cometer suicídio, porém acabou saindo da residência tomando rumo ignorado.

Os militares realizaram diligências no intuito de localizar o autor, porém não obtiveram êxito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

Victor Rodrigues

