Anízio Andrade vai presidir pela segunda vez a Câmara de Paraíso das Águas

O Vereador Anízio Andrade, vai presidir pela a 2ª Vez a Câmara Municipal de Paraíso das Águas.

O vereador foi eleito por unanimidade de votos, no último dia 1º, durante a posse dos vereadores.

Anízio Andrade, comandou o legislativo municipal, no período de 2013 a 2015, no primeiro ano da emancipação do município.

Andrade enfatizou que que o cargo não tem efeito em sua postura pessoal porque não faz distinções na sociedade porque o seu trabalho vem de longa data. Não teve o desempenho desejado na primeira gestão por problemas de saúde. “Não fiz tudo que precisava, mas não mediu esforço para executar tudo que estava ao seu alcance e dos colegas”. Afirmou o presidente eleito.

Presidente- Anízio Andrade

Vice Presidente – Vereador Fiotinho

1º secretario – Roberto Carlos

2º secretario – Edson da Oficina

