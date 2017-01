O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, foi acionado nessa tarde, por volta das 15:30 até as proximidades do posto vaca parida, na rodovia MS 306, para efetuar a retirada de uma árvore caída sobre a pista, devido ao forte vendaval na região.

A arvore caiu e interditou uma das pistas da rodovia e estava colocando em risco de acidentes os veículos que por ali trafegavam.

A equipe dos bombeiros subtenente Dos Santos e soldado Das Neves, esteve no local e desobstruiu a pista.

