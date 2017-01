Pensando em 2018, Serc deve ter time modesto no campeonato estadual

A Serc é mais um a refutar a possibilidade de desistir do estadual neste ano. Ainda sem o orçamento necessário para montar o elenco que deseja, o presidente do clube, João Felix Botoselle, descartou a chance de não disputar a competição, no entanto, o dirigente acredita que a equipe deve ser modesta, com jogadores que aceitem jogar no clube com a condições oferecidas.

Para Botoselle, a participação no Campeonato Sul-Mato-Grossense é essencial para que a equipe siga dentro das condições estabelecidas no Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut), onde a partir de 2018 somente os clubes que atenderem a todos os requisitos, entre eles ter todas as dívidas quitadas ou em pagamento, poderá disputar competições oficiais.

“Eu acredito na participação da Serc, nem que seja da forma mais caseira possível. É um ano de definições, já que em 2018 só quem tiver documentação em dia participa e nós queremos estar entre esses, porque a documentação da Serc é 100% e para estar ano que vem, tenho que, pelo menos, participar do campeonato deste ano”, disse o presidente.

Ainda sem mencionar nomes tanto para o elenco ou comissão técnica, o presidente conta que todo o plantel terá de ser montado respeitando os recursos disponíveis até então, que segundo ele é de 40% do valor pretendido, no entanto, a prefeitura do município ainda não respondeu sobre um custeio em algumas das despesas do clube, que poderá facilitar a execução do projeto para o estadual.

De acordo com o dirigente, a expectativa é que entre domingo (8) e segunda-feira (9) os atletas já apalavrados comecem a chegar em Chapadão do Sul, para iniciarem o quanto antes a preparação à primeira divisão estadual. A estreia da Serc na competição ocorre em 29 deste mês, em Costa Rica, contra o time da casa.

