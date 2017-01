Governo do Estado aumenta repasse para estadual em mais de R$ 130 mil

O Governo do Estado aumentou em 17% o repasse financeiro para o Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano. Ao contrário do que havia sido anunciado no fim de outubro, quando representantes da Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), da Federação de Futebol do Estado (FFMS) e clubes se reuniram, o valor passa de R$ 622 mil para quase R$ 776 mil.

Na publicação no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4), não é detalhado em que o valor será aplicado, porém, ficou definido no encontro que diferente do que acontecia nos últimos anos, a verba não será dividida e repassada direto aos clubes e sim entregue à FFMS, que deverá utilizar os recursos para cobrir despesas com alimentação – para partidas fora de casa -, hospedagem e transporte, além das taxas de arbitragem e de registros de atletas.

O aumento no patrocínio pode significar um ressarcimento aos clubes pelo acordo com a TV Morena. Fechado em R$ 150 mil pelos direitos de transmissão do estadual nos próximos cinco anos, a quantia vinda da afiliada à Rede Globo foi destinado diretamente à reforma do estádio Morenão, em Campo Grande, que está em reformas e deverá ficar pronto em uma semana, sendo prometido o ressarcimento após o repasse vindo do Estado.

Com estes acordos, os clubes terão, para o estadual, apenas despesas com os jogadores como salários, alimentação e estadia dos atletas durante o período do estadual. Outra bonificação confirmada é a premiação em R$ 50 mil para o campeão e vice da competição.

