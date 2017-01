Dourados- ganhará nova indústria de processamento de soja

Unidade será construída em Mato Grosso do Sul e deve operar já em 2019. Investimento pode superar a casa dos R$ 650 milhões

A Cooperativa Coamo iniciará, em maio, a construção de mais uma unidade industrial de processamento de soja, agora no município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Esta nova unidade, que deve ficar pronta em meados de 2019, irá produzir óleo refinado, farelo de soja, casca de soja, borra de refino e ácido graxo, e custará aproximadamente R$ 650 milhões aos cofres da empresa.

Só para a construção desta nova unidade serão abertas 2 mil vagas de empregos da construção civil local e outras 246 vagas para trabalhar na indústria, após concluída. A licença de instalação foi emitida no dia 30 de dezembro, pelo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do estado, Jaime Verruck, que salientou que a unidade será muito importante para os sojicultores da região.

A processadora de soja terá 58 mil metros quadrados em uma área total de 153 hectares. A estimativa de produção é de 164 mil toneladas por ano de óleo refinado, 272 mil toneladas por ano de farelo de soja (48 – Granel) e 389 mil toneladas por ano de farelo de soja (46 – Granel).

Para atrair novas industrias para o estado e a região de Dourados, o governo do estado criou algumas ações como a construção de estradas, que custaram aos cofres públicos R$ 9,4 milhões em pavimentação com asfalto e drenagem de águas pluviais no Núcleo Industrial e no acesso ao Polo Industrial da cidade. “A construção da unidade industrial da Coamo vai movimentar de forma relevante a economia da região”, diz Verruck.

Soja Brasil- Daniel Popov, de São Paulo

