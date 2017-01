Depois da repercussão no Jornal Nacional, prefeito de Costa Rica concede entrevistas a jornalistas do Estado e do País

Após a grande repercussão da matéria de que o prefeito Waldeli dos Santos Rosa paga o 14º, 15º, 16º e metade do 17º aos professores de Costa Rica – MS, veiculada no Jornal Nacional / Rede Globo, na noite da última segunda-feira, 02 de janeiro de 2017, o Chefe do Executivo Municipal concedeu várias entrevistas por telefone e a jornalistas que estiveram visitando a cidade.

Na manhã de terça-feira, 03 de janeiro, o prefeito concedeu por telefone entrevistas ao radialista Antônio Sérgio, da Rádio Difusora de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul e ao jornalista Gino Rondon da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso.

Já na tarde de ontem, o prefeito recebeu em seu gabinete os jovens Priscila e Cassiano do Mais Notícias MS de Chapadão do Sul. “É muito gratificante ser destaque no Jornal Nacional, não só porque conseguimos pagar até a metade do 17º salário aos professores, mas porque mostramos que temos a melhor educação desse Estado, que nossa nota no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – está acima da média nacional e isso sem dúvidas impressiona, pois enquanto o País e a nossa Capital Morena vive essa crise política, nossa cidade está focada no progresso”, comemora o Chefe do Executivo.

“Quando me perguntam qual o segredo dessa cidade, eu respondi: gestão! Os professores participam dessa gestão compartilhada do Fundeb – Fundo para a Manutenção e o Desenvolvimento da Educação Básica – e o resultado pode ser visto em sala de aula”, finaliza o prefeito.