Daniel Tibiriçá e Luciano Lenes serão os narradores do 4º Rodeio dos Amigos Elton Silva

O promoter de eventos Elton Silva, anunciou nessa quarta-feira, os nomes dos dois narradores do Rodeio do Amigos do Elton Silva, que será realizado em abril, entre os dias 06 a 09.

O 4º Rodeio dos Amigos do Elton Silva, terá a presença de Daniel Tibiriçá, considerado como um dos melhores narradores de rodeio do Brasil no ano de 2016.

Juntamente com Daniel, estará o Sul-chapadense, Luciano Lenes, a maior revelação da nova safra de rodeios do Estado.

Como salva vidas do rodeio, Elton Silva, contratou os pratas da casa, Tulio, Tiaguinho e Ferruginha.

