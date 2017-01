Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana discute com Bárbara. Jéssica pensa em um lugar para ela e Martinha fazerem o teste de gravidez. Jorjão incentiva Nanda a procurar Rômulo. Jéssica observa a relação de Martinha com Júnior. Nanda flagra Clara no quarto de Rômulo. Toninho pede dinheiro para revelar o segredo de Joana. Caio comunica a Joana que ela não faz mais parte da equipe. Rômulo tenta se explicar para Nanda. Gabriel intriga Giovane contra Joana. Bárbara pede para Tita a quantia que Toninho exigiu. Artur sente ciúmes de Belinha com Dodô. Nanda deixa Jéssica e a irmã dormirem na casa dela. Juliana estranha a atitude de Jabá, Lucas e Júnior ao falar de Martinha. Martinha se recusa a contar quem é o pai do filho que acredita estar esperando. Toninho conta para Bárbara o segredo de Joana. Joana decide revelar o segredo para Tânia.

SOL NASCENTE

João Amaro se preocupa com a ordem de César para sequestrar Mario. Loretta implora que Milena a acompanhe a uma festa em São Paulo. Alice tenta disfarçar a tristeza para Yumi. Gaetano briga com Tanaka. Alice pensa em Mario. Chica conversa com Quirino sobre a visão que teve envolvendo César e Massao. Loretta pede que Pietra apresente rapazes para Milena. Dora repreende Elisa por se embriagar. Tiago vê Dora com João Amaro e se incomoda. Damasceno questiona Ralf sobre uma tatuagem. Lenita e Vittorio conversam sobre o casamento. Geppina obriga Gaetano a fazer as pazes com Tanaka. Mieko se entende com Damasceno. Vittorio reclama por Milena viajar com Loretta. Mario pensa em Alice. João Amaro aconselha César a ter cuidado com Carol. Carol tem uma crise de choro e Ana se preocupa.

ROCK STORY

Léo e Néia se enfurecem com Yasmin por ela não contar que Zac está lhe dando aulas. Diana desconfia das intenções de Lázaro. Zac aconselha Tom a esquecer Yasmin. Júlia comenta com carinho sobre Lorena com Edith e Nelson. Alex diz a Lorena que o avião pegou fogo e eles perderam a mercadoria. Lorena pede que Alex se afaste dela. Léo cobra satisfações de Gui, achando que ele colocou Zac em sua casa para espioná-lo. Diana não gosta de ver Laila dando entrevista em sua casa e expulsa os jornalistas. Gui repreende Zac por ter escondido que estava dando aulas para Yasmin. Chiara conta para Gordo que Diana e Laila brigaram. Marisa não gosta de ver Nicolau conversando com Luana. Marisa arma para engravidar de Nicolau. Haroldo diz a Gilda que ela precisa aceitar as escolhas de Nicolau. Néia se aproveita da briga entre Léo e Diana e manda Stefany ir ao quarto do filho. Diana chega à casa de Léo.

A LEI DO AMOR

Magnólia fica furiosa com a revelação de Vitória. Salete exige que Gustavo vá à Polícia. Tião se sensibiliza com os comentários de Helô. Magnólia pensa em como afastar Beth de Ciro. Augusto questiona Beth sobre Ciro. Edu sai de casa e Tião lamenta. Magnólia oferece dinheiro para Beth se afastar de Ciro. Pedro vai com Helô ao médico. Augusto procura Ciro. Pedro arma com Letícia uma surpresa para Helô. Hércules pede que Mileide faça um novo discurso para ele. Camila conta para Robinson que viajará para a Nova Zelândia. Bruno não dá atenção para Jéssica. Salete descobre que a filha mais nova estava envolvida no assalto a seu posto. Flávia convida Misael para cantar na festa em que irá se apresentar. Jéssica confessa a Salete seu envolvimento com Fininho. Vitória e Augusto seguem Beth. Magnólia vai ao encontro de Ciro, que se desespera ao ouvir a voz de Beth.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Rômulo pede a Marco que entretenha Patrício até que ele chegue a sua casa. Aurora informa Marco que Raul saiu de casa. Na academia, Matheus informa Regina que Inácio não recobrou os sentidos. Um médico diz a Regina que Inácio sofreu uma lesão cerebral. Rômulo chega alterado a casa de Marco. Aurora pergunta o que ocorreu. Rômulo a aponta uma arma. Aurora expulsa Rômulo de sua casa. No hospital, Matheus se nega a pagar os gastos médicos de Inácio e diz a Noélia que depois do acidente, Inácio já não servirá mais para lutar. Na mansão, Olga vê Rômulo com uma arma e a tira do pai, dizendo que ele está deixando ela muito nervosa. Lucero conta a Edmundo a notícia do acidente de Inácio. Edmundo se altera e Raul o tranquiliza para que possa começar a audiência. Olga diz a Rômulo que sente a falta de Regina. Uma enfermeira pergunta a Regina se ela cobrirá os gastos do hospital, já que Matheus se esquivou da responsabilidade. Regina responde que os cobrirá. A enfermeira a cargo de Olga informa Rômulo que o doutor Ávalos está considerando internar Olga em uma clínica de repouso. O juiz Corona marca outra audiência. Raul diz a Edmundo que seu caso caminha bem. Um agente informa Patrício que gerará uma ordem de prisão contra Rômulo. Marco informa Rômulo das irregularidades com as contas bancárias.

A GATA

O Silencioso diz a Esmeralda que ele poderia alugar um apartamento para ela em outro estado. Esmeralda responde que está muito bem onde está, pois não falta nada a ela nem a seus filhos. Gisele se apresenta na casa do Silencioso e aos gritos exige ver Paulo e diz que ele é seu marido. Perla pede para que ela vá embora. Jacira ameaça tirar Gisele aos tapas e afirma que se Paulo está com o Silencioso é porque as coisas entre ele e Esmeralda vão se acertar. O Silencioso pergunta a Esmeralda se ela irá voltar com Paulo. Esmeralda responde que entre ela e Paulo já não pode haver mais nada. O Silencioso diz que sua história com Paulo apenas está começando. O Silencioso encontra Paulo, diz que Gisele não é ninguém em sua vida e que vai levá-lo até sua verdadeira família. Gisele e Mariano se encontram no barranco e se insultam. Perla diz a Damião, Jacira e Mercedes que o Silencioso já encontrou Esmeralda e, por casualidade, também encontrou Paulo. Esmeralda se surpreende quando Paulo a pergunta quem ela é. Paulo diz a Esmeralda que não sabe o que ocorreu, só deseja que ela permita que ele esteja a seu lado. Esmeralda diz que lamenta muito, mas pela segurança de seu filho só poderá estar com ele até se recuperar. Gisele se queixa com Lorena de que Mariano a humilhou. Garibaldo visita Inês para informar-lhe que o Silencioso foi quem matou seu pai, porém existe uma herança em seu nome e o Silencioso vai ajudá-lo a tomá-la. Inês não acredita e diz que irá vender seu filho. Mariano diz a sua mãe que não deve preocupar-se, pois Paulo e Esmeralda estão juntos, ainda que não a possa dizer onde estão. Lorena diz que é amiga de Esmeralda, mãe de Paulo e avó das crianças, e por isso deve saber o paradeiro da jovem. Lorena chama a polícia para dizer onde está Esmeralda, para que assim lhe tirem seus filhos e a metam na prisão.

CARINHA DE ANJO

Bárbara e Frida são suspensas por três dias por terem tentado comprar votos e deixado as colegas doentes. Dulce Maria faz várias perguntar para o Dr. André e agradece por ele ter cuidado de suas amigas. O médico diz que foi um prazer rever Cecília e que espera ter essa possibilidade por mais vezes. Gustavo se pergunta o que acontece com ele, pois a irmã Cecília não sai de sua mente. Dulce Maria é a nova representante de classe, pois Bárbara e Frida são desclassificadas. Cristóvão avisa Gustavo que a Polícia conseguiu encontrar o golpista e o dinheiro da empresa será recuperado, dando um fim ao terror financeiro da Rey Café. Gustavo vai até o colégio contar a novidade para Dulce Maria. Silvestre explica como deve trabalhar Solange. Nicole fica sabendo através do irmão que Gustavo não corre mais o risco de ficar pobre.

NOVELA DA BAND

EZEL

Mert se lembra que, no passado, foi ameaçado por um homem que dizia ser sócio do cassino roubado. Este homem é Hassam. Ali vai até a casa do médico que operou Omer e rouba as fichas da operação. O médico reage e Ali sai sem as provas.

NOVELAS DA RECORD

ESCRAVA MÃE

Almeida e Miguel estão exaltados, diante de Loreto. Almeida grita e diz que não dará alforria e que os escravos pertencem a ele. Loreto repreende Miguel e diz que ele não pode tratar Almeida daquele jeito e pede para que o acompanhe. Miguel se recusa a acompanhá-lo e Almeida pede que Loreto expulse Miguel de uma vez por todas. Miguel retira documentos de dentro da bolsa e entrega a Loreto. Loreto prende Miguel e Almeida que ficam furiosos. Loreto diz que vai analisar os documentos e que no outro dia tomará uma atitude a respeito. Amanhece e Juliana está nervosa diante de Kamau que não tem notícias de Miguel. Kamau pede à Juliana que fique no quilombo enquanto ele vai até a Vila atrás de notícias. Guilherme, Tomás, Charles, Irani, Belezinha e Zé Leão estão com mais alguns populares diante de um falatório generalizado. Guilherme diz que a prisão de Nestor foi arbitrária e que ele já deveria estar solto. Zé Leão diz que ele merece um julgamento digno e que não sairão de lá sem ele. Loreto entra e pede respeito e ordem. Guilherme diz que enquanto a Câmara for comandada por um homem sem integridade, se referindo a Almeida, mas é interrompido por Loreto que diz que Almeida não será mais o presidente da Câmara. Irani pergunta sobre Nestor, e ele aparece livre e todos se surpreendem. Belezinha se joga nos braços de Nestor e todos a seguem nos cumprimentos e abraços. Loreto entra e já abre a cela de Almeida que olha para Miguel, vitorioso. Dois soldados já surgem e algemam Almeida. Loreto diz a Almeida que ele será levado imediatamente para a corte onde será julgado por representantes da Coroa.

A TERRA PROMETIDA

Yussuf consegue desarmar Calebe. Talmal aparece e salva o guerreiro. O gigante joga o general longe. Léia manda Samara esquecer que viu Yana. Josué finalmente consegue acertar Yussuf. O líder agrade a Deus pela vitória. Léia sede a pressão de Samara e revela que Yana é mãe de Aruna. Os hebreus arrastam o corpo de Yussuf e conquistam a cidade inimiga. Samara diz que dará um jeito para fazer com que Yana e Aruna sofram. Ioná conversa com Mara e avisa que não ficará longe de Elói. Léia implora para Samara não fazer besteira. Salmon reencontra Raabe e Lila. Josué discursa para o povo. Talmal volta ao acampamento. Aruna se declara para Josué. O líder e Calebe agradecem a ajuda de Talmal. As crianças presenteiam o gigante, que se despede. Acsa pede perdão por ter zombado de Otniel. Calebe se abre com Noemi e diz que Laís se declarou para ele.

