A DeCarli traz o show da dupla Pedro Henrique e Rafael na comemoração do seu 3° aniversário

A Choperia está comemorando seu terceiro aniversário, mas quem ganha o presente são seus clientes. DeCarli traz mais um grande show, a dupla Pedro Henrique e Rafael, cantores que fazem o maior sucesso por onde passam e vem conquistando o público de todo o Brasil. Pedro Henrique e Rafael se apresenta no próximo sábado (07), a partir das 21 horas (local). Além da dupla Pedro Henrique e Rafael, o DJ Thiago Carvalho agitara o público com o melhor da música eletrônica.

Uma grande estrutura será montada e uma decoração especial para festa, grandes surpresas aconteceram no dia do evento.

Os ingressos estão sendo vendidos na Choperia DeCarli Bier em horário comercial aos fundos no escritório ou anoite no bar, na Padaria Ki Pão e Mamute (67) 9 9916-3549. Os valores são: Primeiro lote R$ 20,00 até esta quinta-feira (05), segundo lote R$30,00 até no sábado as 18 horas (local) e R$40,00 na hora do evento.

Menores de 16 e 17 anos entraram somente com autorização dos pais ou responsável reconhecida em cartório.

