Encerrando as atividades do seu primeiro mandato, o prefeito municipal Rogério Graxa, apresentou durante as comemorações da virada do ano, um vídeo institucional apresentando as ações do seu governo, realizado nestes primeiros 4 anos.

O vídeo com duração de 4 minutos, mostra as ações na saúde, educação e obra. Destacando o setor de obras, onde foram mais de 5 milhões em 4 anos.

