Vamos colocar Chapadão do Sul nos trilhos do desenvolvimento Afirma Alírio Bacca

Alírio Bacca que reassume a Presidência da Câmara para o ano de 2017, falou do companheirismo entre os vereadores e entre a harmonia entre os poderes legislativo e executivo. Agradeceu aos vereadores da legislatura passada e reiterou que todos foram importantes para que os trabalhos do poder legislativo tenham sido feitos de forma satisfatória.

Comentou que embora na administração passada tenham havidos muitos dissabores e intempestividades, houveram também muitas conquistas e, que no ano em que esteve a frente da Câmara Municipal um bom trabalho foi realizado com a parceria entre os dois poderes. Desta forma espera trabalhar de forma harmoniosa com o Prefeito João Carlos Krug.

“Juntamente com o Prefeito João Carlos Krug, espero que possamos recolocar Chapadão do Sul nos trilhos do desenvolvimento, bem como ajudar nossa cidade voltar a ser um lugar de destaque e de orgulho para seus cidadãos” Enfatizou o vereador.

Afirmou ainda que espera não ter na câmara adversários políticos, mas sim companheiros que irão buscar o melhor para Chapadão do Sul e que as vaidades devem ser esquecidas assim como os interesses próprios.

Agradeceu ainda os 347 eleitores que confiaram a ele seu voto de confiança e frisou que continuará exercendo a vereança com a mesma responsabilidade que sempre exerceu, almejando o melhor para a população.

Assessoria Câmara

Comentários