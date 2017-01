União e Estado liberam R$ 11 milhões para pavimentações em 21 cidades Chapadão ficou de fora

O Ministério da Cidades e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul firmaram um total de 22 convênios avaliados em R$ 11.097.382,67, destinados a contratação de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas nos municípios do Estado. Os extratos dos contratos foram publicados na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial da União.

Os recursos do Ministério da Cidades são oriundos da Caixa Econômica Federal. Do total dos valores, R$ 10.076.535,15 serão repassados pelo governo Federal e R$ 1.020.847,52 serão de contrapartida do governo estadual. Os convênios têm prazo de vigência até 2020.

Todos os 22 contratos foram assinados pelo superintendente da Caixa Econômica Federal de Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso de Lima, e pelo governador do Estado, Reinaldo Azambuja. A data das assinaturas é de dezembro de 2016.

Segundo os extratos dos convênios, serão 21 cidades beneficiadas com as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais.

Confira na lista abaixo:

– Aparecida do Taboado

– Aquidauana

– Batayporã

– Bela Vista

– Bodoquena

– Cassilândia

– Costa Rica

– Coxim

– Dois Irmãos do Buriti

– Inocência

– Guia Lopes da Laguna

– Nova Alvorada do Sul

– Paranaíba

– Pedro Gomes

– Rio Negro

– Rochedo

– Santa Rita do Pardo

– Sidrolândia

– Sonora

– Três Lagoas

– Naviraí

A cidade de Rochedo foi a única da lista a ser beneficiada com dois dos contratos firmados entre o Ministério de Cidades e o governo Estadual. O Ministério ainda firmou mais um contrato com recursos da Caixa com o município de Costa Rica, avaliado em R$ 750 mil, destinado a obras de recapeamento do asfalto danificado.

Fonte: midiamax