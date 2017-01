Professor Cícero garante que Compromisso e Transparência são a receita para a retomada do desenvolvimento em Chapadão do Sul

Em seu pronunciamento na sessão de posse, o Vereador Professor Cícero destacou a diferença no pleito eleitoral de 2016, onde segundo ele não existia oposição, e sim diferentes métodos de administração, onde a população pode avaliar e decidiu quem seria o melhor para a cidade, tudo isso parte de um processo democrático muito bonito segundo o vereador.

Comentou que agora a meta dos quatro vereadores que faziam parte da base de apoio ao candidato Walter Schlatter será fazer valer o compromisso e a transparência. Compromisso por parte dos vereadores para cobrar e legislar de forma satisfatória e transparência do executivo com cada centavo dos cofres públicos, principalmente aquilo que for proveniente de devolução de duodécimo.

“Com compromisso e transparência, a cidade só tem a ganhar, Chapadão do Sul voltará a prosperar e a ter aquele brilho que já teve” frisou o vereador.

O vereador enfatizou que em uma administração transparente não há falhas e que o compromisso dele enquanto vereador será auxiliar para que a câmara possa devolver o máximo de recursos por meio do duodécimo, afim que de o executivo possa aplicar os recursos em melhorias à população.

