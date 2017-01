Prefeitura retorna expediente de 08 horas a partir desta terça-feira, 03.

A partir desta terça-feira, 03 de janeiro, a Prefeitura de Chapadão do Sul retorna o horário de expediente ao público de 08 horas.

Conforme o DECRETO Nº 2.781, sancionado pelo Prefeito João Carlos Krug e publicado na edição desta segunda-feira no Diário Oficial do Município, fica estabelecido o horário de expediente e de atendimento ao público, nos órgãos públicos municipais de Chapadão do Sul das 07(sete) às 11 (onze) horas e das 13 (treze) às 17 (dezessete) horas, a contar do dia 03 de janeiro de 2017.

Assecom

Comentários