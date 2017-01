Paulo Lupatini diz que está pautado na honestidade, dignidade e responsabilidade

O vereador Paulo Lupatini iniciou seu pronunciamento Cumprimentando o Juiz Dr. Silvio Prado pelo brilhante trabalho realizado durante as eleições 2016 que, segundo ele garantiu tranquilidade e transparência aos candidatos e a população durante o pleito eleitoral.

Lupatini agradeceu os 347 votos recebidos, mas ressaltou que se trabalho será voltado a toda a população de Chapadão do Sul e frisou que fez uma campanha limpa, sem muitos recursos financeiros, garantindo assim que todos os seus eleitores foram pessoas que acreditaram na sua pessoa e nas suas propostas.

“Podem ter a certeza de que continuarei sendo uma pessoa honesta, digna e com responsabilidade na câmara” Afirmou o vereador ao citar que quer contar com o companheirismo dos demais vereadores para realizar um trabalho de excelência no município.

Enfatizou que trabalhará nestes quatro anos juntamente com o Prefeito João Carlos Krug e o Vice João Buzoli para transformar a realidade de Chapadão do Sul e coloca-la novamente nos trilhos do desenvolvimento.

Assessoria Câmara

