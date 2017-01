Nem oposição nem situação, Vanderson Cardoso está do lado de Chapadão do Sul

Em seu pronunciamento o vereador Vanderson Cardoso destacou que não será Oposição e nem Situação, será Chapadão do Sul, estará ao lado daquilo que é melhor para o município, frisou que não medirá esforços em lutar para que Chapadão do Sul seja novamente uma cidade próspera e que todos os projetos que forem benéficos para o município, terão o seu apoio.

“O dever do vereador é ouvir a população e auxiliar cobrar do executivo, para que os anseios da população sejam atendidos” Afirmou Vanderson.

Cardoso destacou ainda que utilizará de todo o conhecimento político que tem com deputados estaduais, federais, senadores entre outros parlamentares para buscar recursos e melhorias ao município, principalmente na área de infraestrutura.

Vanderson aproveitou o ensejo para deixar um agradecimento especial a sua família e principalmente a sua esposa, que segundo ele, foi quem mais lhe deu força para seguir a caminhada durante o pleito eleitoral.

Lembrou ainda que chegou no município no ano de 2002 na época para trabalhar como auxiliar de pedreiro e que hoje já faz parte da história do município, o que lhe deixa bastante realizado. Agradeceu também seu Líder Espiritual Pr. Daniel Rovani, o qual mantém um acompanhamento periódico e que lhe tem trazido muitas bênçãos. Agradeceu também os 386 eleitores que lhe confiaram o voto e finalizou citando que será o vereador de todos.

Assessoria Câmara

Comentários