Moradores imobilizam suspeitos de invadir sua casa até a chegada da Policia

V.R.L e W.O.A. ambos moradores da Avenida MG, imobilizaram dois ladrões que tentaram invadir a residência de V.R.L, por volta das 18 horas de ontem.

Coincidência ou não, os dois homens, que trabalham no mesmo estabelecimento comercial da cidade, estavam levando suas esposas, para casa, quando o proprietário da casa V.R.L, viu três estranhos na porta da casa, sendo que um estava pulando o muro. Com a aproximação do carro, eles empreenderam fuga. A polícia foi acionada e fez busca nas proximidades da casa, mas não conseguiram êxito.

Pouco tempo, V.R.L, viu quando dois dos suspeitos, passavam em rua próximo a casa. Rapidamente eles alcançaram e conseguiram imobilizar a dupla até a chegada da Polícia.

Foram detidos, W.A.O. (17) confirmou a tentativa de furto e informou o nome de um de seus comparsas, de iniciais R.A.E. (21). O terceiro comparsa da dupla foi capturada em sua residência. Ele é figurinha carimbada na polícia.

O trio foi entregue na delegacia da polícia para as devidas providencias

