Áries – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: O clima no romance possivelmente será de ciúmes.

Saúde: Abandone o cigarro talvez venha piorar problemas no pulmão.

Dinheiro: Os problemas servem para serem superados, tendência para ter dificuldades para resolvê-los.

Família: Sua vontade de dar opiniões nas questões familiares possivelmente afetará sentimentalmente.

Touro – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Demonstre mais os sentimentos que sente por seu par é possível que melhore seu dia.

Saúde: Talvez você sinta algum tipo de indisposição.

Dinheiro: Ajude as pessoas no seu ambiente de trabalho, tenderá aumentar suas possibilidades.

Família: Desenvolver ideias para um melhor relacionamento familiar provavelmente tornar todos mais aproximados.

Gêmeos – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Não deixem que atrapalhem seu romance, possivelmente sugiram fofocas.

Saúde: Muito boa, é interessante que se mantenha uma boa alimentação provavelmente irá manter uma boa saúde.

Dinheiro: Aquilo que lhe apavora já foi enfrentado por muitas pessoas, talvez precise do arrojo.

Família: Relacionamento familiar um pouco perturbado, tendência para elevar o stress.

Câncer – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Novas amizades tenderão deixar o seu dia melhor.

Saúde: Cuide da coluna é possível que tenha dores fortes.

Dinheiro: Rotina leve nas tarefas diárias, talvez ganhe tempo para outros projetos.

Família: Partilhe com a sua família todos os seus pensamentos provavelmente ficará mais calmo.

Leão – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Vá com calma não se precipite em no relacionamento, talvez precise analisar melhor.

Saúde: Cuide mais do seu coração, possivelmente problemas do dia precisem ser tratados com muito mais calma.

Dinheiro: Atrasos e aborrecimentos, provavelmente diminuirão seus rendimentos.

Família: A sua família estará em profunda harmonia, tenderá se sentir mais feliz.

Virgem – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Procure ser mais carinhoso, pois tenderá aproximar mais sua cara-metade.

Saúde: Tente fazer uma alimentação mais equilibrada, possivelmente manterá bem sua família.

Dinheiro: Seja mais diplomático, provavelmente o relacionamento vai melhorar.

Família: A sabedoria dos mais velhos de sua família talvez lhe ajude em situações difíceis.

Libra – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: O romantismo quebra por vezes a rotina de uma relação, é possível que precise disso.

Saúde: Faça mais exercício, o sedentarismo talvez te cause problemas de peso.

Dinheiro: Procure não fantasiar demais, provavelmente será notado pelos demais colegas.

Família: Ofereça mais opções para os seus filhos, tenderá melhorar o relacionamento com eles.

Escorpião – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Se está só, prepare-se, pois é provável que hoje que se sinta mais carente hoje.

Saúde: Faça análises com maior regularidade, tendência para depressão.

Dinheiro: Seja mais reservado nos seus investimentos, é possível que tenha perdas.

Família: Precisa agir com mais prudência com seus filhos, talvez perca o controle.

Sagitário – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Dia favorável para assumir um compromisso é provável que deva tomar a iniciativa.

Saúde: Estará em plena forma, tendência para aptidão em atividades físicas.

Dinheiro: Divida seu conhecimento com os outros, é possível que seja gratificado por isso.

Família: A ambição no círculo familiar possivelmente irá lhe influenciar.

Capricórnio – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Hoje a solidão possivelmente será uma boa amiga.

Saúde: Alimente-se melhor com moderação, é possível que melhore sua saúde.

Dinheiro: Talvez deva mudar um pouco o método que adotou para conter os seus custos.

Família: A generosidade da sua família tenderá lhe ajudar durante o dia.

Aquário – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Procure clarear suas ideias, tendência para conturbações entre amigos.

Saúde: Momento pouco favorável para sua saúde é possível que tenha problemas respiratórios.

Dinheiro: Dia crítico para o setor financeiro, onde problemas tenderão a se acumular.

Família: Seja mais participativo nas atividades da sua família isso talvez os aproxime mais de você.

Peixes – 03 de Janeiro de 2017 – Horóscopo do dia –

Amor: Não seja tão frio, demonstre mais os seus sentimentos, provavelmente se sentirá mais aliviado.

Saúde: Cuidado com os esforços, não se esqueça dos seus limites, tenderá ter dores musculares.

Dinheiro: Neste campo nada o preocupará procure ser mais otimista, talvez lucre mais.

Família: Sua família sofrerá com um processo de transformação, é possível que você seja a chave dessa mudança.

Comentários