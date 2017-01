Festa da virada do ano reúne cerca de 10 mil pessoas no Centro de Eventos Ramez Tebet, em Costa Rica

Promover uma noite de comemoração na chegada do ano novo e um encontro de amigos e familiares. Foi com esse objetivo que o Governo Municipal por meio da Subsecretaria de Administração de Costa Rica – MS realizou na noite de sábado (31), uma festa gratuita de entretenimento para comemorar a passagem do ano.

Cerca de 10 mil pessoas lotaram o Centro de Eventos Ramez Tebet, um público formado por jovens, adultos e famílias inteiras que preferiram aguardar juntos a chegada do primeiro dia do ano de 2017. O show Piromusical aconteceu a meia-noite com duração de aproximadamente 10 minutos, um show de luzes, som e cores que emocionou as famílias costarriquenses. A cantora Mariana Fagundes subiu ao palco com um estilo variado e animou a chegada do Ano Novo.

Para o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, o evento foi preparado para todos os costarriquenses se confraternizarem, pois é um momento especial do ano que se finda e novo ano que se inicia. “Encerramos um ano difícil e iniciamos um novo ano com o pé direito e muita vontade de trabalhar para encerrar o terceiro mandato e começar o quarto de cabeça erguida e com a consciência do dever cumprido. Feliz 2017 a todos”, disse o Chefe do Executivo Municipal.

“Em 2017 temos certeza que será um ano de muito trabalho que resultará em mais avanços e conquistas para nosso município, pois termos em caixa R$ 13 milhões para serem investidos em nossa cidade”, concluiu o prefeito Waldeli.

De acordo com dados oficiais divulgados pela Polícia Militar de Costa Rica, aproximadamente 10 mil pessoas participaram do evento que foi classificado como tranquilo pelo comandante da PM, tenente Esteban Palácios.

“A sociedade toda veio confraternizar e comemorar o ano novo que chega. Temos muito que comemorar pelas conquistas alcançadas pelo prefeito Waldeli nesse terceiro mandato”, complementou a subsecretária de Administração Liliane Campos.

