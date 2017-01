Elton disse que vai cobrar do executivo sem “passar a mão na cabeça”

Elton Silva em seu pronunciamento comentou que chegou em Chapadão do Sul há quatorze anos e que chegou um pouco desacreditado e que inclusive passou necessidades residindo aqui e que é muito grato pelos parceiros que teve e de todos que nele votaram deste a primeiro eleição quanto conseguiu 325 votos, sendo eleito, porém o menos votado.

Elton se disse muito contente em ter conquistado o segundo mandato com 198 votos a mais do que a primeira eleição e, que tem o compromisso de trabalhar por Chapadão do Sul da forma que sempre trabalhou, cobrando o executivo e buscando melhorias para a cidade.

O vereador comentou ainda que embora tenha disputado a eleição do lado de João Carlos Krug, será parceiro do prefeito, mas isso não será motivo para se omitir e, que vai cobrar como sempre cobrou e que não vai “passar a mão na cabeça de ninguém” e, que será parceiro e apoiará as decisões do executivo na medida do possível.

Assessoria Câmara

Comentários