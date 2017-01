Com duas baixas e um retorno, elenco do Costa Rica inicia preparação para o estadual

O Costa Rica inicia nesta segunda-feira (2) a pré-temporada visando o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Vinte e dois jogadores e o técnico Márcio Máximo se apresentam e começam a realizar o cronograma de treinos que deverá iniciar pela readequação da forma física para então nas próximas semanas avançar a preparação técnica, com bola.

Dentre os nomes que defenderão a camisa celeste neste ano estão o volante Diego Carioka, que atuou no último estadual pela equipe, e o meio-campista Danilo, que jogou em 2015 pelo clube. Outros conhecidos pelo Estado são o zagueiro Nathan, o lateral Diego e o atacante Everton Tiziu, todos com passagens pelo Ivinhema, além do volante Tetê, que estava na Serc.

As baixas ficam por conta do volante Valtinho, que também estava no plantel do último estadual, o jogador acertou com o Sinop e disputará o Campeonato Mato-Grossense, e do lateral direito Alê, que estava apalavrado, porém anunciou a diretoria que não irá se apresentar por ter recebido melhor proposta do futebol paranaense. Para suprir essas peças, a diretoria pretende se reunir com o novo treinador para discutir possíveis nomes e definir o elenco.

Por outro lado, quem também retorna ao clube é o zagueiro Alex Barcellos, de 27 anos. O jogador acertou com o clube pouco antes da passagem de ano e disputará o segundo estadual seguido com a camisa celeste. Revelado no Cruzeiro/RS, o defensor já atuou pelo Vilhena/RO, Gama/DF e Poconé/MT.

O Costa Rica chega a sua quarta participação consecutiva na Série A estadual após o retorno com o vice da segunda divisão em 2013. Nesta edição o clube está no grupo B, ao lado dos campo-grandenses Comercial, Novo, Operário e União/ABC, além da Serc, com quem estreia em 29 de janeiro, no estádio Laertão.

Confira os jogadores que devem se apresentar ao time:

Goleiros: Poti, Gleison e Diego

Lateral Direito: Diego (ex-Ivinhema)

Lateral Esquerdo: George e Aurélio

Zagueiros: Alex Barcellos, Nathan (ex-Ivinhema), Juninho e Manoel

Volante: Diego Carioka, Tetê (ex-Serc) e Fernando Chagas (ex-São Caetano e Bonsucesso)

Meio: Willian, Altieri, Jackson e Danilo

Ataque: Cadú (ex-Santo André), Everton Tiziu (ex-Ivinhema), Matheus, Thiago e Berê (ex-Iraty/PR e Guarani/MG)

