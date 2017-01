Após vencer o Câncer, Toninho Assunção afirma que quer transformar Chapadão do Sul em um Oásis de Prosperidade

Em seu pronunciamento na sessão de posse, o Vereador Toninho Assunção comentou sobre o Câncer que foi acometido, Toninho frisou que combateu a doença com muita fé, venceu a batalha e graças a DEUS conseguiu se recuperar. Enfatizou que a grande marca da sua trajetória é não desistir nos momentos difíceis e sempre manter a fé em DEUS.

Fez um agradecimento especial a sua família e também aos amigos que sempre estiverem ao seu lado, principalmente durante o tratamento e, que lhe deram forças para seguir em frente.

Toninho ressaltou que com esta vontade e fé, vai desempenhar suas funções do cargo de vereador, trabalhando incansavelmente junto com o executivo municipal e os demais vereadores em prol do município.

“Vamos fazer com que Chapadão do Sul volte a ser no estado um oásis de prosperidade, progresso e desenvolvimento para toda a população” Frisou Toninho Assunção, afirmando que vai trabalhar em prol de toda a população e principalmente para os mais necessitados.

Assessoria Câmara

Comentários