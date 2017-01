Anderson Abreu quer Chapadão do Sul com 100% de asfalto, educação e saúde de Qualidade

O Vereador Anderson Abreu, em seu pronunciamento na cerimônia de posse, agradeceu aos 528 eleitores que confiaram a ele seus votos. Fez um agradecimento especial e emocionado a sua esposa e filhos, que lhe ajudaram a encarar o desafio do pleito eleitoral, com carinho, garra e coragem. Abreu comentou que vai trabalhar com muito afinco por Chapadão do Sul e que acredita na retomada do crescimento do município.

Para o vereador não se pode esquecer o que passou, e afirmou que deve-se olhar os erros do passado para que, sem guardar mágoas ou ressentimentos possam fazer um trabalho melhor em prol da população e que é preciso lutar para que a cidade volte a ser o que era.

“Chapadão do Sul merece uma saúde de qualidade, e uma educação excelente. É primordial que tenhamos 100% de asfalto em toda a cidade, como foi uma das bandeiras do nosso prefeito e para isso ele terá nosso apoio.” Destacou o vereador ao pontuar as necessidades que o município precisa.

Anderson afirmou ainda que um dos compromissos de campanha é a devolução do duodécimo e que será feito, pois em sua caminhada não fez promessas vazias, apenas compromissos possíveis. Finalizou citando que os vereadores são a voz da população e que todos devem estar a disposição de toda a cidade, e que deseja que os trabalhos e anseios sejam atingidos na sua plenitude.

Assessoria Câmara

