Em seu pronunciamento na sessão de posse, a vereadora Alline Tontini destacou o trabalho realizado durante a campanha eleitoral, o qual segundo ela foi muito importante para conhecer mais de perto as necessidades básicas da população. A vereadora frisou que apesar te ter tido dias árduos cansativos e desafiadores foram muito prazerosos e cada gesto de carinho recebido foi de grande importância.

Alline enfatizou ainda que é possível se realizar uma campanha honesta e com objetivos claros, sem falsidades e mentiras e que seu grande desejo é exercer um mandato participativo onde a população tenha vez e voz no legislativo.

“Quero externar a minha vontade de trabalhar em coletivo com os demais colegas na perspectiva de avançar no progresso e desenvolvimento de nossa Chapadão do Sul” Afirmou a vereadora.

Parabenizou ainda o Prefeito João Carlos Krug e seu vice João Buzoli e frisou que deseja de coração que o Espírito Santo conduza a todos para que tenham sabedoria para realizar projetos em prol de uma sociedade mais justa e com menos desigualdade social. Alline Tontini quer que a população tenha vez e voz na Câmara Municipal.

Assessoria Câmara

