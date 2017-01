Wesley Ferreira eleito presidente da Câmara de Cassilândia

O prefeito municipal de Cassilândia, Jair Boni Cogo, iniciou seu mandato, já dando um contra-ataque fulminante em seus adversários políticos, na composição da mesa diretora do Legislativo.

Durante toda a semana foram realizadas diversas reuniões, com os vereadores em busca de um nome de concessão, para ser o presidente. O Grupo de seis vereadores da base do prefeito, entraram em atrito e não conseguiram o nome de consenso e, teve alguém que manifestou claramente a sua decisão e pulou para o outro barco e até chegaram a publicar fotos com a nova composição da mesa.

Foi aí que entrou campo Jair Boni Cogo e num contra-ataque aos 48 minutos, em uma jogada de craque, acertou uma jogadinha com o vereador Wesley do PSD e deu o golpe final, colocando o vereador na Presidência.

A sessão da formação da nova mesa, foi bastante concorrida e tumultuada. Foi necessário interrompe-la por duas vezes.

O legislativo de Cassilândia, terá a seguinte composição:

