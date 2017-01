Policia Militar prende cinco adolescente fumando maconha dentro de escola

A Policia Militar de Chapadão do Sul, prendeu no início desta noite, cinco adolescente, fazendo uso de maconha dentro do pátio da escola estadual Augusto Krug, que fica no centro da cidade.

Segundo informações da PM. A diretora da escola, os infratores pularam o muro da escola e estavam fazendo uso de drogas. Ela chamou atenção dos adolescente, pedindo para eles deixarem o local. O quinteto recusou a sair. A polícia foi acionada e fez a apreensão de quatro menores e um de maior. Entre os menores, há um que tem idade de 10 anos.

No quartel da polícia um menor assumiu que a droga era dele e que eles iriam fazer uso na quadra da escola.

Uma mãe esteve no local e bastante revoltada com filho. Segundo ela, ela e o pai dele trabalham o dia todo para sustenta-los. Segunda mãe, ela já fez várias cobrança do filho e ele sempre negava. Bastante revoltada com filho, ela fez desabafo contra ele.

Os infratores foram levados para a delegacia e para serem tomadas as devidas providencias.

