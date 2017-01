Jornalista e seminarista de Chapadão do Sul viaja em missão para Turquia

2017 inicia e com ele os desafios que nos fazem encarar a realidade que está além das nossas fronteiras. Desde o ano 2015, Lú Santos, filha de Chapadão do Sul iniciou a carreira seminarista, integrando na organização JOCUM – Jovens com uma Missão, na ocasião na base na cidade de Maringá – PR.

Entre os trabalhos dos quais participou estão a viagem aos ribeirinhos paraenses, e ajuda na tragédia de Mariana – MG, juntamente com demais integrantes da JOCUM. Agora em 2017 seguem as ações de cunho humanitário. No dia 23 de Janeiro será a primeira viagem em missão de paz, juntamente com a JOCUM sediada em Campinas – SP.

A viagem em missão de paz será para a Turquia, nas cidades de Istambul e Éfeso, com o trabalho em campos de refugiados sírios e iraquianos. Serão entregues ajudas aos refugiados, em remédios, roupas, comida, além da evangelização.

A ida da equipe brasileira para uma região predominantemente muçulmana traz desafios, por serem praticantes de outra crença, mas o propósito maior é criar laços com aqueles afetados pela guerra constante no Oriente Médio.

Todo trabalho desenvolvido é voluntário, jamais visando lucro pessoal. Todo apoio recebido é revertido em comida, remédios para atender aos necessitados daquela região.

“Acredito no amor e na paz, não aquela que apenas falamos, mas que vivemos em ações”, e com essa ideologia que Lú Santos segue nessa viagem representando Chapadão do Sul nessa missão de paz.

