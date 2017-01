João Carlos afirma vamos combater os gastos público e valorizar o funcionário publico

“A eleição já passou, não há vencedores e derrotados, chegou o momento de juntos unirmos para que Chapadão do Sul voltem ao desenvolvimento e ao progresso”. Esse foi o tom do discurso do prefeito eleito João Carlos Krug, que tomou posse, sabendo das dificuldades e dos problemas que vai enfrentar para que sua cidade, seja novamente o melhor lugar de se viver em Mato Grosso do Sul.

Krug também falou que os próximos dois anos serão de muito trabalho, principalmente na sua área econômica, mas espera que a experiência possa do passado possa ajudar a realinhar Chapadão do Sul.

“Vamos implantar o nosso plano de governo com ações que venham beneficiar a população. Temos a consciência, que a população está depositando toda a confiança em nossa administração, para resolver os milhares de problemas existentes. Será uma tarefa árdua, mas iremos vencer, porque irei cobrar dos meios secretários e diretores, o comprometimento e responsabilidade, em trabalhar para o bem-estar da população”. Afirmou João Carlos.

A valorização e a capacitação do funcionário público, terá um papel importante no seu governo. “Queremos que os nossos servidores públicos, sejam valorizados e capacitados, para poder atender com respeito e dignidade os munícipes, porque com o trabalho eficiente de cada um de nós, poderemos solucionar as necessidades mais urgentes que atinge a população”.

JCK afirmou, que prioridades não existem, hoje sabemos que tudo é prioridade em nossa cidade. Vamos ver o que realmente é mais urgente, para que possamos solucionar.

