Jair Boni toma posse em Cassilândia e afirma que vai reconstruir a cidade

Jair Boni Cogo, tomou para seu quarto mandato em Cassilândia, confiante que poderá reconstruir Cassilândia e gerar mais empregos.

Num discurso cheio de emoção, Jair Boni agradeceu a sua família pelo apoio, a cada voto que recebeu e afirmou que vai reconstruir a cidade, mas para isso é necessário o apoio de todos.

A administração de Boni Cogo, terá que ter um foco especial no setor de obras, para dar um visual melhor na cidade, principalmente na recuperação das vias públicas, que estão todas necessitando de reparos.

Jair Boni, já deu a entender que a geração de novos empregos é uma saída para os problemas da cidade. Desde que assumiu o município, Boni Cogo, já vem trabalhando nesse sentido. Pessoalmente ele já fez vários contatos com pequenas e médias empresas, para se instalarem em Cassilândia.

Buscando novas alternativas para Cassilândia, o prefeito municipal, Jair Boni, está tentando a viabilização da implantação da cultura do amendoim no município. Para isso, deverá ele juntamente com os seus secretários, iniciar um círculo de conversas com os proprietários de terras, para investir na cultura ou arrendar terras para vinda de produtores de outras regiões. O solo de Cassilândia é recomendado para a cultura do amendoim.

O novo administrador também já confirmou, que haverá mudanças no sistema administrativo da prefeitura. Serão necessárias tomar algumas medidas, para que ele tenha condições de administrar Cassilândia.

O prefeito também espera, uma ajuda especial do Governador Reinaldo Azambuja, para ajudar na reconstrução do seu município.

