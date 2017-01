Ivan Xixi tomou posse destacando a união dos poderes

O prefeito reeleito da cidade de Paraíso das Aguas, Ivan Xixi, tomou posse na noite de ontem, destacando a União dos poderes, responsáveis pelas conquistas do município.

O prefeito iniciou seu discursando com a Frase “quando assumimos o município, não tínhamos nem cadeira para sentar”, mas trabalhamos de forma unida e hoje somos referencias em vários setores”. Isso somente foi conquistado graça a união dos poderes Executivo e Legislativo, onde todos trabalhamos com o único objetivo de fazer um Paraiso das Aguas, cada vez melhor”.

Ivan Xixi, afirmou ainda, que está ciente da responsabilidade de que tem agora, nesse seu segundo mandato. Na sua opinião, será mais responsabilidade e sabedor disso, já estabeleceu metas de seu governo e conta com a união mais uma vez dos vereadores e o empenho e dedicação da equipe de governo, para juntos buscar recursos para poder dar uma infraestrutura melhor para a população.

O prefeito Ivan Xixi, falou que tem para esse novo desafio, a prioridade na educação, saúde e social. Sobre educação, o prefeito afirmou que um de seus objetivos é transformar Paraíso das Aguas, no primeiro colocado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“ Necessitamos de mais profissionais na saúde, mais equipamentos, e vamos juntos em busca de equipar e melhorar o nosso sistema de saúde, para melhor atende a nossa população.

Ivan Xixi, afirmou também que vai fazer Investimentos nas obras necessárias do município, pois elas não podem parar.

Sobre a situação financeira do município, Xixi, disse que está em perfeita ordem. O município fecha o ano com saldo positivo. Mas deixou bem claro, que vai fechar as torneiras, para poder adequar a crise. “Não resta outra alternativa, temos que economizar para podermos atender as nossas prioridades. Vamos gastar o que foi realmente preciso, não podemos deixar nos levar pela vaidade e o desperdiço do dinheiro público. ”. Comentou o prefeito.

