Hilux cai no canal da rua 33execesso de velocidade pode ser a causa do acidente

Por volta das 22hs30 da noite de ontem, dois jovens, perderam a direção de uma caminhonete Toyota Hilux, na rotatória da MS 306 com a Avenida 33 e após baterem em dois coqueiros, caíram no canal de escoamento das aguas da Avenida.

A nossa reportagem retornava de Paraiso das Aguas e presenciamos dois jovens, em total desespero, que deixaram o local rapidamente bastante assustados. Um dos jovens dizem que “velho não pode chamar a polícia não vamos embora”. Ambos subiram a avenida e nem se importaram em retirar os objetos de dentro do veículo. Tudo indica que são menores ou estavam alcoolizados.

Uma pessoa que testemunho o fato, disse que eles fizeram a rotatória em velocidade alta, para o local e não está descartada a possibilidade de o motorista ter perdido o controle da direção, já que no início da avenida há muita areia e pedrisco, que saíram do tapa buraco no asfalto.

A polícia militar esteve no local, fez o BO e acionou um guincho para retirar o carro do local.

