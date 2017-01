Graxa toma posse e garante mais investimentos e qualidade de vida para população

O prefeito Rogério Graxa, reeleito para mais quatro anos em Chapadão do Céu, tomou posse neste domingo e reafirmou seu compromisso de governar para todos. “Não sou prefeito somente daqueles que votaram em mim, sou prefeito de todos, vou buscar mais investimentos e melhorar a qualidade de vida de nossa população” afirma o prefeito.

Uma das metas do prefeito é asfaltar em 100% a cidade e, isso ele quer que seja muito em breve. Hoje sua administração já concluiu mais de 205 mil metros de asfalto, com rede de agua, galerias pluviais e rede de esgoto.

O prefeito também vai concluir nos próximos meses, uma creche municipal no Bairro Acalanto, com um investimento de R$ 1 milhão de reais.

A administração do prefeito Rogério Graxa conta ainda com o apoio do governador Marconi Perillo, que em audiência realizada no mês passado, reafirmou seu compromisso de atender as reivindicações do prefeito e vereadores.

Na posse, Graxa agradeceu o apoio de todos na sua campanha, dos eleitores que confiaram seu voto nele e afirmou que vai governar com a responsabilidade, porque o povo merece ter políticos honestos e em sua administração a palavra Honestidade é o carro chefe do seu governo.

fotos destakinews

