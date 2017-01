Em posse Rosalin cobra participação dos eleitores

A participação vai muito além do voto. É preciso a fiscalização e acompanhamento dos resultados tanto do executivo, quanto legislativo. A afirmação é do prefeito reeleito em Figueirão, Rogério Rosalin (PSDB), que durante discurso de posse, para a gestão 2017-2020, cobrou participação mais efetiva da população nas decisões e no acompanhamento das contas públicas. A cerimônia que empossou também o vice-prefeito Fernando Martins (PSDB), aconteceu no domingo (1º), na câmara de vereadores do município.

Segundo Rosalin o desafio desta gestão está na recuperação da credibilidade política. “Temos que restituir a credibilidade do executivo e do legislativo, por meio da transparência dos gastos públicos e ampla comunicação dos feitos desta gestão. Esse é um compromisso para essa nova gestão que se inicia”, destacou ao sinalizar o novo perfil do secretariado e novos métodos de gestão, com maior valorização do servidor municipal.

Para o vice-prefeito a transparência também depende da população, que precisa se mostrar engajada. “Fazemos questão que cada figueirãoense esteja dentro da prefeitura, participando das nossas ações, como verdadeiros fiscais. Precisamos dessa soma de esforços, para que possamos crescer dez anos, em quatro. Isso é ser transparente, não abrir apenas as planilhas, mas portas do executivo para que consigamos desenvolver juntos”, enfatiza Martins, ex-secretário de agricultura do município, que passa a ocupar seu primeiro cargo político.

Posse dos Vereadores

Na mesma cerimônia nove vereadores tomaram posse neste domingo e realizaram a primeira sessão na câmara. Na ocasião ficaram definidas as duas mesas diretoras para a gestão 2017-2020. No primeiro biênio a câmara será presidida por Roni Silva, que terá como vice Carlos Pereira Ramos. José Tiago de Souza e Flávia Maria Bravo Ferreira serão primeiro e segundo secretários, respectivamente. A mesa do primeiro biênio ainda terá Edegar José de Lima como membro.

Já para o segundo biênio Edegar José de Lima assume a presidência da câmara de vereadores, com José Tiago de Souza como vice. Roni Silva e Carlos Pereira Ramos, passam a primeiro e segundo secretários, nesta ordem.

Além das mesas diretoras tomaram posse e participaram da primeira sessão os vereadores Luciene Teodoro da Silva, Antônio Azevedo Nabhan, Marcelo Martins e Paullyane Barbosa Amorim de Lima.

