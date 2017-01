Chapadão do Céu virada do ano com dois shows e a maior de queima de fogos da região

A administração municipal de Chapadão do Céu, ofereceu aos munícipes uma grande festa para comemorar a chegada de 2017.

Foram nada menos do que dois shows somente na noite do réveillon e a maior queima de fogos da região. Foram 20 minutos de pura emoção, onde o colorido dos fogos, saudaram a chegada no ano novo em grande estilo.

Milhares de famílias se aglomeraram na praça de eventos, para festejar o novo ano, acompanhado dos shows de Cristiano & Ronaldo e Amanda.

O prefeito municipal Rogério Graxa e a primeira dama, ao lado de vereadores participaram da festa. Antes da contagem regressiva, foi apresentado em vídeo os trabalhos realizados nos últimos quatro anos da administração.

O Rogério Graxa fez uso da palavra, para agradecer a todos que nele confiaram o voto para ser o governante por mais quatro anos e voltou a reafirmar seu compromisso em trabalhar mais ainda para Chapadão do Céu. Destacou a sua viagem a Goiânia, onde o governador do Estado Marconi Perillo, reafirmou o seu compromisso de concluir o asfalto que liga o município a Mineiros, via Estrela Dalva.

Deseja a todos os céu-chapadenses um Feliz Ano Novo, que todos sejam muito felizes e tenham certeza, que vamos chegar ao final do nosso mandato, com a cidade 100% asfaltada e com a educação, saúde e os social, com as melhores avaliações do estado.

