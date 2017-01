Chapadão do Céu- Chico da Agenfa é eleito presidente da Câmara

O vereador Francisco Galdino (Chico da Agenfa), foi eleito presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Céu.

Chico da Agenfa, vai para o seu 3º mandato como vereador. No ano passado, foi eleito, mas atendendo um chamado do prefeito, assumiu a secretaria de governo por três anos e meio.

A eleição para escolha da nova mesa, foi bastante concorrida nos últimos dias. A base dos vereadores se manteve firme e na votação, o vereador Chico foi eleito por 6×3, contra o candidato do PMDB Bigico.

Falando a nossa reportagem, o novo presidente afirmou que pretende nos próximos dias reunir com a mesa, para detalhar algumas mudanças que ocorreram no expediente interno do Legislativo.

O vereador Francisco Galdino (Chico da Agenfa) disse que serão tomadas algumas medidas e haverá sim mudanças, uma dessa mudanças será no atendimento ao cidadão. “Vamos voltar a trabalhar como anteriormente, valorizando o atendimento das pessoas, vamos capacitar os nossos servidores, para prestar um serviço cada vez mais de qualidade. O nosso maior objetivo e trabalhar para que nossa cidade cresça, desenvolva, vamos dar total apoio e sustentação para nosso prefeito, logicamente dentro da legalidade. Tenho certeza, que Legislativo e Executivo unidos, sem mesquinharias ou legislando em causa própria, mas sim em favor de todos, iremos conseguir muito mais para Chapadão do Céu ” afirmou o presidente.

A mesa diretora ficou assim constituída:

Presidente – Francisco Galdino (Chico da Agenfa)

Paulo Sérgio A Pádua -Vice-presidente

1ª Secretário -Sérgio Barbosa

2º Secretário Valter Rosa

