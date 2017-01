Prefeito Dalmy toma posse e reafirma compromisso de mudanças no municipio

O prefeito eleito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo (DEM), de 43 anos, tomou posse, às 10h da manhã deste domingo (1º), na Câmara Municipal. A sessão também deu posse aos 09 vereadores eleitos e reeleitos em 2016.

A solenidade foi dividida em três partes: a posse dos vereadores, a eleição da Mesa Diretora da Câmara e, por fim, a posse do prefeito e vice-prefeito, que antes precisaram entregar os respectivos diplomas.

Durante a sessão de posse foi realizado a eleição da mesa diretora do legislativo para o pleito de 2017/2018, onde a chapa 03 união venceu, ficou Vereador Valdeci (PSDB) – presidente, Vereador Alcir (PMDB) – Vice – Presidente, Vereador Valter Roniz (PSDB) 1º Secretário, Vereador Nivaldo (PR) 2º Secretário.

No uso da tribuna todos os vereadores fizeram um compromisso de trabalha em prol do município, que o palanque politico acabou no dia 02 de outubro/2016, agora é a união de todos.

Vereadores eleitos e reeleitos;

Vereador Alcir do Escritório (PMDB), Ângelo do Nicola (DEM), Ênio (SOL), Ênio (SOL), Nivaldo Nunes (PR), Passarinho (PSDB), Sirley Rulli (DEM), Valter (PSDB) e Weliton Guimarães (PSB).

O prefeito Dalmy Crisóstomo (DEM), usou suas palavras agradecendo o apoio dos eleitores que acreditaram em mudança e de seus familiares, e afirmando o compromisso de campanha em trabalhar em prol do crescimento e desenvolvimento de Alcinópolis, na oportunidade apresentou os seus secretariados.

