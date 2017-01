“Não sou político, sou um gestor” afirma Waldeli ao ser empossado

Em clima de festa, o prefeito reeleito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa foi empossado na noite deste sábado (31), no Centro de Eventos Ramez Tebet, para assumir seu quarto mandato frente ao Executivo Municipal.

Waldeli iniciou seu discurso agradecendo todos aqueles que andaram ao seu lado ao longo desses anos na vida política. “Quero agradecer todos que trabalham direto ou indiretamente comigo, muitos conseguiram me conquistar ao longo desses anos, e os outros eu conquistei, são muitos anos de aprendizado”, enfatizou.

O prefeito também falou um pouco do seu perfil de empresário. “Não sou político, sou um gestor, por isso, levei para dentro da gestão pública meu modelo empresarial de administrar”, afirmou Waldeli ao agradecer todo o carinho e confiança depositada pelos moradores de Costa Rica.

“Agradeço a Deus, à minha família e a vocês pelos votos de confiança e por acreditarem na minha administração. Podem ter certeza que trabalharei com mais empenho e dedicação pelo bem da nossa cidade. Costa Rica está crescendo e todos juntos, trabalhando com experiência e sabedoria vamos colaborar para este crescimento”, garantiu Waldeli.

Evolução

Nesses 12 anos frente à Administração Municipal: 2001 a 2004 / 2005 a 2008 e 2013 a 2016, Waldeli fez uma verdadeira evolução em Costa Rica. Em 2015 sua administração foi classificada como a mais bem avaliada de Mato Grosso do Sul, no requisito gestão fiscal, e ainda garantiu a 42ª posição na classificação Nacional, conforme o Sistema FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

O modelo de gestão de Waldeli também fez com que o IDEB – Índice da Educação Básica – da 4ª série e do 5º ano saltasse de 3.6 em 2005 para 6.2 em 2015, o que colocou a Educação de Costa Rica em 1º Lugar Estado. Já da 8ª série e 9º ano também saiu de 3.6 em 2005 para 4.7 em 2015.

Seguindo essa evolução, o número de pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho em Costa Rica em 2005 era de pouco mais de 60, já em 2015 esse número superou a marca dos 1000 empregados, isso significa um aumento de 1.470% na geração de empregos na cidade.

Costa Rica em foco

Foto: Kayron Rodrigues

Comentários