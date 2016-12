João Carlos Krug terá o desafio de tirar Chapadão do Sul do Caos

O prefeito João Carlos Krug, terá o maior desafio de sua vida, que é tirar Chapadão do Sul, do caos deixando pela administração do Prefeito Felipe.

Ao assumir neste domingo, a administração municipal, João Carlos Krug, terá ainda que trabalhar com um orçamento feito pela a equipe do governo passado, aumentando ainda mais a sua responsabilidade de corresponder aos anseios das pessoas, que espera nele a Ressurreição do Chapadão do Sul.

JCK, ao lado de sua equipe terá que fazer mágica para solucionar inúmeros problemas deixando pela a atual administração. Não será uma tarefa fácil para que ele possa realocar o município no caminho do desenvolvimento e do progresso e buscar novamente o título deixado por ele e Jocelito Krug, como a melhor cidade para se viver, com melhor IDH, educação de qualidade.

Saúde

Um dos primeiros problemas, a ser resolvido pela administração, será na saúde. Hoje o município, não tem uma ambulância em boas condições, para transportar os pacientes. Todas estão sucateadas e abandonadas em oficinas da cidade.

Obras Inacabadas

São várias obras inacabadas, iniciadas pela administração do prefeito Felipe, que estão inacabadas, outras passando por processo judicial, que o prefeito João Carlos Krug e sua equipe terão que solucionar.

Transporte escolar

Comentários dos funcionários e motoristas da educação, todos os meios de transporte escolar do município, apresentam precariedade. Alguns ônibus estavam funcionando até com “gambiarras”.

Licitações de peças e pneus

Mas, tudo indica, que a administração municipal do Felipe, deverá deixar pelo menos peças e pneus para os ônibus, tendo em vista, que neste mês de dezembro, foram gastos mais de 300 mil reais, para duas empresas, para aquisição de peças e pneus. É evidente que a nova administração, irá ver se realmente para onde foram essas peças e pneus.

Limpeza publica

O município viveu nesses últimos quatro anos um dos piores pesadelos em Limpeza Pública. A empresa contratada para fazer esse trabalho, REPRAN, ganhou licitações milionárias acima de R$ 1 milhão de reais anual e não prestou o serviço com qualidade e foi o setor de maior reclamação dos munícipes. Hoje para se ter uma ideia, o Bairro Flamboyant tem região que está a cinco (05) dias sem recolhimento do lixo doméstico.

No mês de outubro, o então prefeito Felipe, aditivou pela 7ª vez o contrato da empresa em mais R$ 570 mil reais, para três meses.

Finanças

Ninguém sabe verdadeiramente como está a situação financeira do município. A atual administração afirma que está tudo em ordem e que não há credores do município com vencimentos em atraso, ou seja, tudo está em dia.

A equipe de transição de governo, afirma que não tem os números exatos e que teve dificuldades para conseguir alguns detalhes pedidos.

Bairros

São vários problemas nos bairros da cidade. As maiores reclamações, são com as ruas sem asfalto que hoje estão praticamente sem condições de trafego. “Na minha rua já faz mais de um (01) ano que uma máquina da prefeitura não vem dar manutenção” afirma um morador da rua Santa Rosa no Parque União.

A região da parte baixa do parque união, que envolve vários bairros, existe ruas que tem verdadeiras erosões. É o caso da Avenida Mato Grosso do Sul, que tem no final da avenida, para entrar no residencial Esplanada, uma erosão muito grande e que avança cada vez mais.

Ciente de tudo isso e ainda mais que deverão ocorrer nos próximos dias, o prefeito eleito João Carlos Krug, está consciente que nesses seus primeiros 12 meses de governo, será para colocar a casa em ordem e pouco coisas poderão ser realizadas.

As fotos abaixo são de algumas ruas e avenidas no Parque União.

