MEC repassa R$ 900 milhões para educação básica para municípios

O Ministério da Educação liberou nesta quinta-feira, 29, R$ 900 milhões a municípios, estados e Distrito Federal, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) voltados a educação básica. De acordo com o MEC esses repasses são direcionados à execução do Plano de Ações Articuladas (PAR) e preveem o pagamento de obras, compra de equipamentos escolares e brinquedos, além de aquisição de ônibus do programa Caminho da Escola.

As obras envolvem creches do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância).

De acordo com o Ministro esse foi o maior pagamento realizado neste exercício e a liberação de recursos é importante e ressalta o esforço do governo federal em entregar uma educação de mais qualidade em todos os cantos do país.

Os estados e municípios contemplados devem aplicar os recursos conforme diagnóstico realizado previamente e projeto apresentado ao FNDE. Para mais informações acesse: mec.gov.br

