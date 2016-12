Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades intelectuais e artísticas. Os astros em aspecto favorável estão lhe amparando no campo profissional e financeiro. A partir de hoje, a pessoa amada passará a exigir mais de você.

TOURO – O dia é propício para relacionamentos íntimos com a pessoa amada. Novas e propícias amizades, prosperidade profissional, financeira e social e muito otimismo quanto a uma vida tranquila e feliz é o que lhe indica o fluxo astral do dia.

GÊMEOS – Mantenha a calma e o equilíbrio emocional, para que obtenha bons resultados se estiver iniciando um novo projeto. Dia em que terá probabilidade e habilidade para tirar proveito dos negócios e de seu trabalho. Haverá colaboração por parte dos e amigos fiéis.

CÂNCER – Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e para a sua prosperidade profissional. Contudo, as disputas no lar deverão ser evitadas. Não se empolgue demais, permitindo que a emoção domine a razão.

LEÃO – Se a dúvida ou confusão mental estão atormentando o seu dia, saiba que essas forças são radiações mal canalizadas e que precisam de um novo direcionamento. Por outro lado, conseguirá realizar parte de seus desejos, relacionados com campo profissional.

VIRGEM – Neste dia, o setor mais favorecido de sua vida será o profissional, principalmente você trabalhar no comércio. Há grande favorabilidade para aventuras, mas não abuse. Sem esforço de sua parte, jamais você atingirá o alto da montanha.

LIBRA – Dia propício ao sucesso na investigação de todo e qualquer assunto oculto e místico. Bom para as relações com pessoas amigas ou colegas de trabalho. Não desanime, se tudo lhe parecer um pouco mais difícil neste período.

ESCORPIÃO – Todo cuidado será pouco hoje. Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com o excesso de velocidade ao dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que não conhece. Mantenha-se consciente da situação que você está vivendo.

SAGITÁRIO – Notícias e novidades do seu interesse devem ser esperadas para o período da tarde. Favorável para as finanças, inventário ou herança. Bons lucros através de parentes ou propriedades agrícolas. Confie mais na pessoa amada.

CAPRICÓRNIO – Desde as primeiras horas do dia procure evitar atritos com pessoas de temperamento forte. Compreensão e inteligência para aproveitar dos benefícios deste dia. Este é um bom período do ano para você. Sucesso nas questões financeiras.

AQUÁRIO – Aproveite a fase para revelar suas fantasias para a pessoa amada. Evite a falta de persistência e dê continuidade nos seus empreendimentos que conseguirá bons resultados. Bom momento para tratar com pessoas importantes para o seu progresso.

PEIXES – Será muito bem sucedido nas próximas horas, pois os astros irão favorecê-lo. Cuidado com o amor à primeira vista. Confie em si e fará associações que trarão bons resultados. Você atravessa fase de vigor física e nos negócios.

