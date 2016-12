Edital Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Eu, Ilton Henrichsen, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.942.381-68, portador da cédula de identidade sob o RG nº 1072789 SSP/MS, residente e domiciliado na Avenida Oito, nº 781, centro, no município de Chapadão do Sul – MS, CEP 79560-000, na condição de Diretor Presidente da Cooperativa de Transporte do Bolsão – CTB, sociedade cooperativa de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.558.994/0001-61, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul sob o NIRE nº 54.4.0000550-1 em sessão do dia 28/10/2015, com sede na Rua Brasil, nº 970, Sala 03, Fundos, Bairro Sibipiruna, na cidade de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 79560-000, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21 do Estatuto Social, CONVOCA todos os cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 11/01/2017, onde, por motivos estruturais, realizar-se na Sede da Trans Schlatter, em Chapadão do Sul- MS, em primeira convocação às 17:00 horas (MS), com a presença de no mínimo 2/3 do número de cooperados; em segunda convocação às 18:00 h, com a presença de no mínimo, metade mais um do número de cooperados; e, em terceira convocação às 19:00 h, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1-Viabilidade e efetivação de contrato de aluguel das dependências da Trans Schllater.

2-Assuntos de interesse social, pertinentes à AGO E AGE.

Chapadão do Sul – MS 30 de Dezembro de 2016

Ilton Henrichsen

CPF: 860.942.381-68

Diretor-Presidente

