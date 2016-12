Vereador Chico da Agenfa entrega título a deputada Eliane Pinheiro

No início do mês, a câmara municipal de Chapadão do Céu, realizou uma sessão solene para homenagear as pessoas que contribuíram para o bem do município. Coube a cada vereador faz a indicação destas pessoas.

O vereador Chico da Agenfa, fez a indicação do nome da Deputada Eliane Pinheiro, com objetivo de homenagear a sua atuação, junto ao governo do estado, na defesa dos interesses do município e pelas obras destinadas a Chapadão do Céu.

Como a deputada não pode estar em Chapadão do Céu, durante a sessão solene, o vereador aproveitando a oportunidade da audiência com o governador, fez questão de levar em mãos e ao lado do prefeito Rogério Graxa, do vice Cidão,vereador Waltinho, entregou pessoalmente o título de Honra ao Mérito, a deputada.

Eliane Pinheiro agradeceu a honraria e reiterou seu compromisso de continuar a defender os interesses coletivo do município, junto ao governo estadual.

